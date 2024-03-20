Сюрюрюкова Александра Паромоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.04.1893 ст.
Сын: Сюрюрюков Василий Спиридонович
Отец ребёнка: Сюрюрюков Спиридон Филиппович
Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1896
Сын: Сюрюрюков Федор Спиридонович
Отец ребёнка: Сюрюрюков Спиридон Филиппович
Смерть
Неизвестно