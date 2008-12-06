Сюрюрюкова Анастасия Васильевна
Место рождения
Дата рождения12.05.1922
Дата смерти06.12.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1922
Бракосочетание
?.10.1945
Рождение ребёнка
08.09.1946
Сын: Зырянов Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Зырянов Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
05.04.1951
Дочь: Зырянова Людмила Андреевна
Отец ребёнка: Зырянов Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.08.1952
Сын: Зырянов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Зырянов Андрей Дмитриевич
Смерть
06.12.2008