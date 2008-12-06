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Сюрюрюкова Анастасия Васильевна

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Место рождения

Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

12.05.1922

Дата смерти

06.12.2008

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1922

Отец: Сюрюрюков Василий Спиридонович

Мать: Гулящева Иулиания (Ульяна) Степановна

Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
?.10.1945

Муж: Зырянов Андрей Дмитриевич

Рождение ребёнка
08.09.1946

Сын: Зырянов Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Зырянов Андрей Дмитриевич

Рождение ребёнка
05.04.1951

Дочь: Зырянова Людмила Андреевна

Отец ребёнка: Зырянов Андрей Дмитриевич

Рождение ребёнка
02.08.1952

Сын: Зырянов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Зырянов Андрей Дмитриевич

Смерть
06.12.2008

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