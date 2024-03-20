Гулящева Иулиания (Ульяна) Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гулящева Иулиания (Ульяна) Степановна

Место рождения

Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

18.12.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1892 ст.

Отец: Гулящев Степан Яковлевич

Мать: Фекла Никитична

Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сюрюрюков Василий Спиридонович

Рождение ребёнка
12.05.1922

Дочь: Сюрюрюкова Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Сюрюрюков Василий Спиридонович

Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
24.08.1929

Сын: Сюрюрюков Петр Васильевич

Отец ребёнка: Сюрюрюков Василий Спиридонович

Рождение ребёнка
15.10.1933

Сын: Сюрюрюков Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Сюрюрюков Василий Спиридонович

Смерть
Неизвестно

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