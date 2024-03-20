Гулящева Иулиания (Ульяна) Степановна
Место рождения
Дата рождения18.12.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1892 ст.
Отец: Гулящев Степан Яковлевич
Мать: Фекла Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.05.1922
Дочь: Сюрюрюкова Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Сюрюрюков Василий Спиридонович
Рождение ребёнка
24.08.1929
Сын: Сюрюрюков Петр Васильевич
Отец ребёнка: Сюрюрюков Василий Спиридонович
Рождение ребёнка
15.10.1933
Сын: Сюрюрюков Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Сюрюрюков Василий Спиридонович
Смерть
Неизвестно