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Рыбка Артур Райнортович

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Место рождения

Коктюбе, Энбекшиказахский район

Дата рождения

23.11.1961

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1961

Отец: Рыбка Райнорт

Мать: Рыбка Эмма

Коктюбе, Энбекшиказахский район
Бракосочетание
?.04.1980

Жена: Рыбка Елена Михайловна

Каскелен, Алма-Атинская область, Каскеленский район
Рождение ребёнка
21.08.1980

Дочь: Терещенко Анна Артуровна

Мать ребёнка: Рыбка Елена Михайловна

Каскелен, Алма-Атинская область, Каскеленский район
Рождение ребёнка
26.10.1983

Дочь: Шварц Элина Артуровна

Мать ребёнка: Рыбка Елена Михайловна

Моловодное, Энбекшиказахсский район
Работа или профессия
С 1984 по 1988
Курпово, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Курповский дом культуры, директор
Рождение ребёнка
22.08.1985

Дочь: Цихотская Алёна Артуровна

Мать ребёнка: Рыбка Елена Михайловна

Подпорожье, Ленинградская область, Подпорожский район
Работа или профессия
С 1988 по 1993
Важины, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Ясл-сад номер 30, "Лесная полянка", музыкальный руководитель
Работа или профессия
С 1989 по 1998
Курпово, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Сначала истопник, затем иерей в храме Воскресения Христова
Рождение ребёнка
28.04.1992

Дочь: Гладышева Анастасия Артуровна

Мать ребёнка: Рыбка Елена Михайловна

Важины, Ленинградская область, Подпорожский район
Рождение ребёнка
31.10.1995

Дочь: Рыбка Елизавета Артуровна

Мать ребёнка: Рыбка Елена Михайловна

Подпорожье, Ленинградская область, Подпорожский район
Работа или профессия
С 1998
г. Ганновер, Германия
Протоиерей в храме Благовещения Пресвятой Богородицы
Рождение ребёнка
09.11.2001

Дочь: Исакова Юлия Артуровна

Мать ребёнка: Рыбка Елена Михайловна

Германия, г.Ганновер
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