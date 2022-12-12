Рыбка Артур Райнортович
Место рожденияКоктюбе, Энбекшиказахский район
Дата рождения23.11.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1961
Отец: Рыбка Райнорт
Мать: Рыбка Эмма
Коктюбе, Энбекшиказахский район
Бракосочетание
?.04.1980
Жена: Рыбка Елена Михайловна
Каскелен, Алма-Атинская область, Каскеленский район
Рождение ребёнка
21.08.1980
Дочь: Терещенко Анна Артуровна
Мать ребёнка: Рыбка Елена Михайловна
Каскелен, Алма-Атинская область, Каскеленский район
Рождение ребёнка
26.10.1983
Дочь: Шварц Элина Артуровна
Мать ребёнка: Рыбка Елена Михайловна
Моловодное, Энбекшиказахсский район
Работа или профессия
С 1984 по 1988
Курповский дом культуры, директор
Рождение ребёнка
22.08.1985
Дочь: Цихотская Алёна Артуровна
Мать ребёнка: Рыбка Елена Михайловна
Подпорожье, Ленинградская область, Подпорожский район
Работа или профессия
С 1988 по 1993
Важины, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Ясл-сад номер 30, "Лесная полянка", музыкальный руководитель
Работа или профессия
С 1989 по 1998
Сначала истопник, затем иерей в храме Воскресения Христова
Рождение ребёнка
28.04.1992
Дочь: Гладышева Анастасия Артуровна
Мать ребёнка: Рыбка Елена Михайловна
Важины, Ленинградская область, Подпорожский район
Рождение ребёнка
31.10.1995
Дочь: Рыбка Елизавета Артуровна
Мать ребёнка: Рыбка Елена Михайловна
Подпорожье, Ленинградская область, Подпорожский район
Работа или профессия
С 1998
г. Ганновер, Германия
Протоиерей в храме Благовещения Пресвятой Богородицы
Рождение ребёнка
09.11.2001
Дочь: Исакова Юлия Артуровна
Мать ребёнка: Рыбка Елена Михайловна
Германия, г.Ганновер