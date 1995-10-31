Рыбка Елизавета Артуровна
Место рожденияПодпорожье, Ленинградская область, Подпорожский район
Дата рождения31.10.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1995
Отец: Рыбка Артур Райнортович
Мать: Рыбка Елена Михайловна
Подпорожье, Ленинградская область, Подпорожский район
Рождение ребёнка
06.07.2014
Сын: Зингер Ансгарий Тимурович
Отец ребёнка: Зингер Тимур
Германия, г. Ганновер
Рождение ребёнка
19.09.2016
Отец ребёнка: Зингер Тимур
Германия, г. Ганновер
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зингер Тимур