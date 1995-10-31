Рыбка Елизавета Артуровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбка Елизавета Артуровна

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Место рождения

Подпорожье, Ленинградская область, Подпорожский район

Дата рождения

31.10.1995

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1995

Отец: Рыбка Артур Райнортович

Мать: Рыбка Елена Михайловна

Подпорожье, Ленинградская область, Подпорожский район
Рождение ребёнка
06.07.2014

Сын: Зингер Ансгарий Тимурович

Отец ребёнка: Зингер Тимур

Германия, г. Ганновер
Рождение ребёнка
19.09.2016

Сын: Зингер Захар Тимурович

Отец ребёнка: Зингер Тимур

Германия, г. Ганновер
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зингер Тимур

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