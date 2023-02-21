Зингер Тимур
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.2014
Сын: Зингер Ансгарий Тимурович
Мать ребёнка: Рыбка Елизавета Артуровна
Германия, г. Ганновер
Рождение ребёнка
19.09.2016
Мать ребёнка: Рыбка Елизавета Артуровна
Германия, г. Ганновер
Бракосочетание
Неизвестно