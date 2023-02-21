Зингер Тимур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зингер Тимур

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1995 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.2014

Сын: Зингер Ансгарий Тимурович

Мать ребёнка: Рыбка Елизавета Артуровна

Германия, г. Ганновер
Рождение ребёнка
19.09.2016

Сын: Зингер Захар Тимурович

Мать ребёнка: Рыбка Елизавета Артуровна

Германия, г. Ганновер
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбка Елизавета Артуровна

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