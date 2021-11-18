Терещенко (Рыбка) Анна Артуровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терещенко (Рыбка) Анна Артуровна

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Место рождения

Каскелен, Карасайский район, Алматинская область

Дата рождения

21.08.1980

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1980

Отец: Рыбка Артур Райнортович

Мать: Рыбка (Шевелёва) Елена Михайловна

Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Работа или профессия
Неизвестно
Schulenburger Landstr. 126 a 30165 Hannover Maria-Verkündigung-Kirche Регент в церкви Благовещения Пресвятой Богородицы
Место жительства
?.10.1998
Бракосочетание
07.08.2002

Муж: Терещенко Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
15.10.2004

Дочь: Терещенко Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: Терещенко Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
02.05.2006

Сын: Терещенко Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Терещенко Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
05.10.2007

Дочь: Терещенко Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Терещенко Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
02.04.2009

Дочь: Терещенко Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Терещенко Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
29.10.2011

Дочь: Терещенко Тамара Алексеевна

Отец ребёнка: Терещенко Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
31.03.2013

Сын: Терещенко Роман Алексеевич

Отец ребёнка: Терещенко Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
25.12.2014

Сын: Терещенко Севастиан Алексеевич

Отец ребёнка: Терещенко Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
25.12.2014

Сын: Терещенко Лука Алексеевич

Отец ребёнка: Терещенко Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
16.09.2018

Сын: Терещенко Киприан Алексеевич

Отец ребёнка: Терещенко Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
14.03.2021

Сын: Терещенко Флавиан Алексеевич

Отец ребёнка: Терещенко Алексей Николаевич

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