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Терещенко Алексей Николаевич

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

13.07.1975

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1975

Отец: Терещенко Николай

Мать: Терещенко Галина

Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Schulenburger Landstr. 126 a 30165 Hannover Maria-Verkündigung-Kirche Священник в церкви Благовещения Пресвятой Богородицы
Бракосочетание
07.08.2002

Жена: Терещенко (Рыбка) Анна Артуровна

Рождение ребёнка
15.10.2004

Дочь: Терещенко Ксения Алексеевна

Мать ребёнка: Терещенко (Рыбка) Анна Артуровна

Рождение ребёнка
02.05.2006

Сын: Терещенко Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Терещенко (Рыбка) Анна Артуровна

Рождение ребёнка
05.10.2007

Дочь: Терещенко Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Терещенко (Рыбка) Анна Артуровна

Рождение ребёнка
02.04.2009

Дочь: Терещенко Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Терещенко (Рыбка) Анна Артуровна

Рождение ребёнка
29.10.2011

Дочь: Терещенко Тамара Алексеевна

Мать ребёнка: Терещенко (Рыбка) Анна Артуровна

Рождение ребёнка
31.03.2013

Сын: Терещенко Роман Алексеевич

Мать ребёнка: Терещенко (Рыбка) Анна Артуровна

Рождение ребёнка
25.12.2014

Сын: Терещенко Севастиан Алексеевич

Мать ребёнка: Терещенко (Рыбка) Анна Артуровна

Рождение ребёнка
25.12.2014

Сын: Терещенко Лука Алексеевич

Мать ребёнка: Терещенко (Рыбка) Анна Артуровна

Рождение ребёнка
16.09.2018

Сын: Терещенко Киприан Алексеевич

Мать ребёнка: Терещенко (Рыбка) Анна Артуровна

Рождение ребёнка
14.03.2021

Сын: Терещенко Флавиан Алексеевич

Мать ребёнка: Терещенко (Рыбка) Анна Артуровна

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