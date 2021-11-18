Цихотская (Рыбка) Алёна Артуровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цихотская (Рыбка) Алёна Артуровна

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Место рождения

Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

22.08.1985

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1985

Отец: Рыбка Артур Райнортович

Мать: Рыбка (Шевелёва) Елена Михайловна

Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
24.04.2004

Муж: Цихотский Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
07.09.2006

Сын: Цихотский Сергей Александрович

Отец ребёнка: Цихотский Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
25.01.2008

Дочь: Цихотская Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Цихотский Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
20.10.2010

Сын: Цихотский Михаил Александрович

Отец ребёнка: Цихотский Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
08.07.2015

Сын: Цихотский Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Цихотский Александр Анатольевич

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