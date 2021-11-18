Цихотская (Рыбка) Алёна Артуровна
Место рождения
Дата рождения22.08.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1985
Бракосочетание
24.04.2004
Рождение ребёнка
07.09.2006
Сын: Цихотский Сергей Александрович
Отец ребёнка: Цихотский Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
25.01.2008
Дочь: Цихотская Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Цихотский Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
20.10.2010
Сын: Цихотский Михаил Александрович
Отец ребёнка: Цихотский Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
08.07.2015
Сын: Цихотский Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Цихотский Александр Анатольевич