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Цихотский Александр Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1976

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1976

Отец: Цихотский Анатолий

Мать: Цихотская Надежда

Бракосочетание
24.04.2004

Жена: Цихотская Алёна Артуровна

Германия, г. Ганновер
Рождение ребёнка
07.09.2006

Сын: Цихотский Сергей Александрович

Мать ребёнка: Цихотская Алёна Артуровна

Германия, г. Ганновер
Рождение ребёнка
25.01.2008

Дочь: Цихотская Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Цихотская Алёна Артуровна

Германия, г. Ганновер
Рождение ребёнка
20.10.2010

Сын: Цихотский Михаил Александрович

Мать ребёнка: Цихотская Алёна Артуровна

Германия, г. Ганновер
Рождение ребёнка
08.07.2015

Сын: Цихотский Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Цихотская Алёна Артуровна

Германия, г. Ганновер
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