Цихотский Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1976
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1976
Отец: Цихотский Анатолий
Мать: Цихотская Надежда
Бракосочетание
24.04.2004
Германия, г. Ганновер
Рождение ребёнка
07.09.2006
Сын: Цихотский Сергей Александрович
Мать ребёнка: Цихотская Алёна Артуровна
Германия, г. Ганновер
Рождение ребёнка
25.01.2008
Дочь: Цихотская Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Цихотская Алёна Артуровна
Германия, г. Ганновер
Рождение ребёнка
20.10.2010
Сын: Цихотский Михаил Александрович
Мать ребёнка: Цихотская Алёна Артуровна
Германия, г. Ганновер
Рождение ребёнка
08.07.2015
Сын: Цихотский Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Цихотская Алёна Артуровна
Германия, г. Ганновер