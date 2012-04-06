Гладышева (Рыбка) Анастасия Артуровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладышева (Рыбка) Анастасия Артуровна

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Место рождения

Важины, Ленинградская область, Подпорожский район

Дата рождения

28.04.1992

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1992

Отец: Рыбка Артур Райнортович

Мать: Рыбка Елена Михайловна

Важины, Ленинградская область, Подпорожский район
Бракосочетание
22.05.2011

Муж: Гладышев Андрей Геннадьевич

Германия, г. Ганновер
Рождение ребёнка
06.04.2012

Дочь: Гладышева Феодора Андреевна

Отец ребёнка: Гладышев Андрей Геннадьевич

Германия, г. Ганновер
Рождение ребёнка
02.10.2013

Сын: Гладышев Савва Андреевич

Отец ребёнка: Гладышев Андрей Геннадьевич

Германия, г. Ганновер
Рождение ребёнка
14.09.2014

Сын: Гладышев Тихон Андреевич

Отец ребёнка: Гладышев Андрей Геннадьевич

Германия, г. Ганновер
Рождение ребёнка
07.05.2017

Сын: Гладышев Иларион Андреевич

Отец ребёнка: Гладышев Андрей Геннадьевич

Германия, г. Ганновер
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