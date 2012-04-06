Гладышева (Рыбка) Анастасия Артуровна
Место рожденияВажины, Ленинградская область, Подпорожский район
Дата рождения28.04.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1992
Отец: Рыбка Артур Райнортович
Мать: Рыбка Елена Михайловна
Важины, Ленинградская область, Подпорожский район
Бракосочетание
22.05.2011
Германия, г. Ганновер
Рождение ребёнка
06.04.2012
Дочь: Гладышева Феодора Андреевна
Отец ребёнка: Гладышев Андрей Геннадьевич
Германия, г. Ганновер
Рождение ребёнка
02.10.2013
Отец ребёнка: Гладышев Андрей Геннадьевич
Германия, г. Ганновер
Рождение ребёнка
14.09.2014
Отец ребёнка: Гладышев Андрей Геннадьевич
Германия, г. Ганновер
Рождение ребёнка
07.05.2017
Сын: Гладышев Иларион Андреевич
Отец ребёнка: Гладышев Андрей Геннадьевич
Германия, г. Ганновер