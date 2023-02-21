Гладышев Андрей Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1988
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1988
Отец: Гладышев Геннадий Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
22.05.2011
Германия, г. Ганновер
Рождение ребёнка
06.04.2012
Дочь: Гладышева Феодора Андреевна
Мать ребёнка: Гладышева Анастасия Артуровна
Германия, г. Ганновер
Рождение ребёнка
02.10.2013
Мать ребёнка: Гладышева Анастасия Артуровна
Германия, г. Ганновер
Рождение ребёнка
14.09.2014
Мать ребёнка: Гладышева Анастасия Артуровна
Германия, г. Ганновер
Рождение ребёнка
07.05.2017
Сын: Гладышев Иларион Андреевич
Мать ребёнка: Гладышева Анастасия Артуровна
Германия, г. Ганновер