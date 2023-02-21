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Гладышев Андрей Геннадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1988

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1988

Отец: Гладышев Геннадий Алексеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
22.05.2011

Жена: Гладышева Анастасия Артуровна

Германия, г. Ганновер
Рождение ребёнка
06.04.2012

Дочь: Гладышева Феодора Андреевна

Мать ребёнка: Гладышева Анастасия Артуровна

Германия, г. Ганновер
Рождение ребёнка
02.10.2013

Сын: Гладышев Савва Андреевич

Мать ребёнка: Гладышева Анастасия Артуровна

Германия, г. Ганновер
Рождение ребёнка
14.09.2014

Сын: Гладышев Тихон Андреевич

Мать ребёнка: Гладышева Анастасия Артуровна

Германия, г. Ганновер
Рождение ребёнка
07.05.2017

Сын: Гладышев Иларион Андреевич

Мать ребёнка: Гладышева Анастасия Артуровна

Германия, г. Ганновер
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