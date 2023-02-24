Ляхов (мещанин) Григорий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ляхов (мещанин) Матвей Иванович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Кораблина Татьяна Ляхова
Мать ребёнка: Ляхова Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
05.04.1865
Сын: Ляхов (мещанин) Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Ляхова Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
18.02.1867
Сын: Ляхов (мещанин) Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Ляхова Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
01.08.1869
Дочь: Тарасова Евдокия Ляхова
Мать ребёнка: Ляхова Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
01.05.1874
Сын: Ляхов (однодворец) Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Ляхова Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
27.08.1876
Сын: Ляхов (мещанин) Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Ляхова Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
28.08.1880
Дочь: Марфа Григорьевна
Мать ребёнка: Ляхова Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
12.01.1885
Сын: Ляхов (мещанин) Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Ляхова Пелагея Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1905