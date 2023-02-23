Ляхова Пелагея Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛяхова Пелагея Алексеевна

Ляхова Пелагея Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

20.12.1905

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Кораблина Татьяна Ляхова

Отец ребёнка: Ляхов (мещанин) Григорий Матвеевич

Рождение ребёнка
05.04.1865

Сын: Ляхов (мещанин) Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Ляхов (мещанин) Григорий Матвеевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.02.1867

Сын: Ляхов (мещанин) Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Ляхов (мещанин) Григорий Матвеевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1869

Дочь: Тарасова Евдокия Ляхова

Отец ребёнка: Ляхов (мещанин) Григорий Матвеевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1874

Сын: Ляхов (однодворец) Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Ляхов (мещанин) Григорий Матвеевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
27.08.1876

Сын: Ляхов (мещанин) Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Ляхов (мещанин) Григорий Матвеевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
28.08.1880

Дочь: Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Ляхов (мещанин) Григорий Матвеевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.01.1885

Сын: Ляхов (мещанин) Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Ляхов (мещанин) Григорий Матвеевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ляхов (мещанин) Григорий Матвеевич

Смерть
20.12.1905
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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