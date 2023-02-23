Ляхова Пелагея Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти20.12.1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Кораблина Татьяна Ляхова
Отец ребёнка: Ляхов (мещанин) Григорий Матвеевич
Рождение ребёнка
05.04.1865
Сын: Ляхов (мещанин) Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Ляхов (мещанин) Григорий Матвеевич
Рождение ребёнка
18.02.1867
Сын: Ляхов (мещанин) Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Ляхов (мещанин) Григорий Матвеевич
Рождение ребёнка
01.08.1869
Дочь: Тарасова Евдокия Ляхова
Отец ребёнка: Ляхов (мещанин) Григорий Матвеевич
Рождение ребёнка
01.05.1874
Сын: Ляхов (однодворец) Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Ляхов (мещанин) Григорий Матвеевич
Рождение ребёнка
27.08.1876
Сын: Ляхов (мещанин) Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Ляхов (мещанин) Григорий Матвеевич
Рождение ребёнка
28.08.1880
Дочь: Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Ляхов (мещанин) Григорий Матвеевич
Рождение ребёнка
12.01.1885
Сын: Ляхов (мещанин) Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Ляхов (мещанин) Григорий Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.12.1905