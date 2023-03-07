Ляхов (мещанин) Александр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляхов (мещанин) Александр Григорьевич

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

27.08.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1876

Отец: Ляхов (мещанин) Григорий Матвеевич

Мать: Ляхова Пелагея Алексеевна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
27.01.1895

Жена: Ляхова Ксения Борисова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.06.1900

Сын: Ляхов (мещанин) Иван Александрович

Мать ребёнка: Ляхова Ксения Борисова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.08.1902

Дочь: Наталья Александровна

Мать ребёнка: Ляхова Ксения Борисова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
28.03.1904

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Ляхова Ксения Борисова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1906

Сын: Ляхов (мещанин) Михаил Александрович

Мать ребёнка: Ляхова Ксения Борисова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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