Ляхов (мещанин) Александр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения27.08.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1876
Бракосочетание
27.01.1895
Жена: Ляхова Ксения Борисова
Рождение ребёнка
20.06.1900
Сын: Ляхов (мещанин) Иван Александрович
Мать ребёнка: Ляхова Ксения Борисова
Рождение ребёнка
12.08.1902
Дочь: Наталья Александровна
Мать ребёнка: Ляхова Ксения Борисова
Рождение ребёнка
28.03.1904
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Ляхова Ксения Борисова
Рождение ребёнка
01.01.1906
Сын: Ляхов (мещанин) Михаил Александрович
Мать ребёнка: Ляхова Ксения Борисова
Смерть
Неизвестно