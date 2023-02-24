Ляхова Ксения Борисова
Место рожденияДеревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения18.01.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1875
Отец: Борисов Кузьма Порфирович
Мать: не указана
Деревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
27.01.1895
Рождение ребёнка
20.06.1900
Сын: Ляхов (мещанин) Иван Александрович
Отец ребёнка: Ляхов (мещанин) Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
12.08.1902
Дочь: Наталья Александровна
Отец ребёнка: Ляхов (мещанин) Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
28.03.1904
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Ляхов (мещанин) Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
01.01.1906
Сын: Ляхов (мещанин) Михаил Александрович
Отец ребёнка: Ляхов (мещанин) Александр Григорьевич
Смерть
Неизвестно