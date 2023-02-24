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Ляхова Ксения Борисова

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Место рождения

Деревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

18.01.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1875

Отец: Борисов Кузьма Порфирович

Мать: не указана

Деревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
27.01.1895

Муж: Ляхов (мещанин) Александр Григорьевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.06.1900

Сын: Ляхов (мещанин) Иван Александрович

Отец ребёнка: Ляхов (мещанин) Александр Григорьевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.08.1902

Дочь: Наталья Александровна

Отец ребёнка: Ляхов (мещанин) Александр Григорьевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
28.03.1904

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Ляхов (мещанин) Александр Григорьевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1906

Сын: Ляхов (мещанин) Михаил Александрович

Отец ребёнка: Ляхов (мещанин) Александр Григорьевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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