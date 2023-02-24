Кораблина Татьяна Ляхова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Андрей Иванович
Сын: Кораблин (однодворец) Степан Андреевич
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Андрей Иванович
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Андрей Иванович
Сын: Кораблин (однодворец) Петр Андреевич
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Андрей Иванович
Дочь: Агафья Андреевна
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Андрей Иванович
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Андрей Иванович
Сын: Кораблин (однодворец) Петр Андреевич
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Андрей Иванович
Сын: Кораблин (однодворец) Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Андрей Иванович
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Андрей Иванович
Дочь: Любовь Андреевна
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Андрей Иванович