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Кораблина Татьяна Ляхова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Ляхов (мещанин) Григорий Матвеевич

Мать: Ляхова Пелагея Алексеевна

Бракосочетание
28.10.1883

Муж: Кораблин (однодворец) Андрей Иванович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.11.1884

Дочь: Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Андрей Иванович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
16.12.1886

Сын: Кораблин (однодворец) Степан Андреевич

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Андрей Иванович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
28.07.1892

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Андрей Иванович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.05.1894

Сын: Кораблин (однодворец) Петр Андреевич

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Андрей Иванович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.04.1896

Дочь: Агафья Андреевна

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Андрей Иванович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.08.1897

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Андрей Иванович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.09.1900

Сын: Кораблин (однодворец) Петр Андреевич

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Андрей Иванович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.04.1902

Сын: Кораблин (однодворец) Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Андрей Иванович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.12.1903

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Андрей Иванович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.08.1905

Дочь: Любовь Андреевна

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Андрей Иванович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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