Кораблин (однодворец) Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кораблин (однодворец) Андрей Иванович

Место рождения

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

15.08.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1865

Отец: Кораблин (однодворец) Иван Петрович

Мать: Кораблина Наталья Кузьминична

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
28.10.1883

Жена: Кораблина Татьяна Ляхова

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.11.1884

Дочь: Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Кораблина Татьяна Ляхова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
16.12.1886

Сын: Кораблин (однодворец) Степан Андреевич

Мать ребёнка: Кораблина Татьяна Ляхова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
28.07.1892

Дочь: Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Кораблина Татьяна Ляхова

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.05.1894

Сын: Кораблин (однодворец) Петр Андреевич

Мать ребёнка: Кораблина Татьяна Ляхова

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.04.1896

Дочь: Агафья Андреевна

Мать ребёнка: Кораблина Татьяна Ляхова

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.08.1897

Дочь: Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Кораблина Татьяна Ляхова

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.09.1900

Сын: Кораблин (однодворец) Петр Андреевич

Мать ребёнка: Кораблина Татьяна Ляхова

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.04.1902

Сын: Кораблин (однодворец) Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Кораблина Татьяна Ляхова

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.12.1903

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Кораблина Татьяна Ляхова

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.08.1905

Дочь: Любовь Андреевна

Мать ребёнка: Кораблина Татьяна Ляхова

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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