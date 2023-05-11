Кораблин (однодворец) Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения15.08.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1865
Бракосочетание
28.10.1883
Жена: Кораблина Татьяна Ляхова
Рождение ребёнка
15.11.1884
Дочь: Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Кораблина Татьяна Ляхова
Рождение ребёнка
16.12.1886
Сын: Кораблин (однодворец) Степан Андреевич
Мать ребёнка: Кораблина Татьяна Ляхова
Рождение ребёнка
28.07.1892
Дочь: Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Кораблина Татьяна Ляхова
Рождение ребёнка
17.05.1894
Сын: Кораблин (однодворец) Петр Андреевич
Мать ребёнка: Кораблина Татьяна Ляхова
Рождение ребёнка
06.04.1896
Дочь: Агафья Андреевна
Мать ребёнка: Кораблина Татьяна Ляхова
Рождение ребёнка
04.08.1897
Дочь: Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Кораблина Татьяна Ляхова
Рождение ребёнка
06.09.1900
Сын: Кораблин (однодворец) Петр Андреевич
Мать ребёнка: Кораблина Татьяна Ляхова
Рождение ребёнка
16.04.1902
Сын: Кораблин (однодворец) Андрей Андреевич
Мать ребёнка: Кораблина Татьяна Ляхова
Рождение ребёнка
06.12.1903
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Кораблина Татьяна Ляхова
Рождение ребёнка
15.08.1905
Дочь: Любовь Андреевна
Мать ребёнка: Кораблина Татьяна Ляхова
Смерть
Неизвестно