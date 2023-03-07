Кораблин (однодворец) Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кораблин (однодворец) Иван Петрович

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Место рождения

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

24.08.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.11.1863

Сын: Кораблин (однодворец) Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Кораблина Наталья Кузьминична

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.08.1865

Сын: Кораблин (однодворец) Андрей Иванович

Мать ребёнка: Кораблина Наталья Кузьминична

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.05.1868

Дочь: Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Кораблина Наталья Кузьминична

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.11.1869

Дочь: Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Кораблина Наталья Кузьминична

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.03.1874

Сын: Кораблин (однодворец) Никифор Иванович

Мать ребёнка: Кораблина Наталья Кузьминична

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.07.1877

Дочь: Митюрина Ольга Кораблина

Мать ребёнка: Кораблина Наталья Кузьминична

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кораблина Наталья Кузьминична

Смерть
24.08.1892
Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
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