Кораблин (однодворец) Никифор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кораблин (однодворец) Никифор Иванович

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Место рождения

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

11.03.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1874

Отец: Кораблин (однодворец) Иван Петрович

Мать: Кораблина Наталья Кузьминична

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
15.01.1893

Жена: Кораблина Евдокия Алашеева

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.10.1893

Дочь: Матрена Никифоровна

Мать ребёнка: Кораблина Евдокия Алашеева

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.11.1896

Дочь: Матрена Никифоровна

Мать ребёнка: Кораблина Евдокия Алашеева

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.06.1898

Сын: Кораблин (однодворец) Алексей Никифорович

Мать ребёнка: Кораблина Евдокия Алашеева

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.11.1899

Сын: Кораблин (однодворец) Меркурий Никифорович

Мать ребёнка: Кораблина Евдокия Алашеева

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.06.1901

Дочь: Агриппина Никифоровна

Мать ребёнка: Кораблина Евдокия Алашеева

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.06.1903

Сын: Кораблин (однодворец) Петр Никифорович

Мать ребёнка: Кораблина Евдокия Алашеева

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.07.1904

Дочь: Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Кораблина Евдокия Алашеева

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.05.1905

Дочь: Александра Никифоровна

Мать ребёнка: Кораблина Евдокия Алашеева

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.05.1905

Дочь: Елена Никифоровна

Мать ребёнка: Кораблина Евдокия Алашеева

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.06.1907

Сын: Кораблин (однодворец) Павел Никифорович

Мать ребёнка: Кораблина Евдокия Алашеева

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.05.1908

Дочь: Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Кораблина Евдокия Алашеева

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.02.1910

Дочь: Александра Никифоровна

Мать ребёнка: Кораблина Евдокия Алашеева

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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