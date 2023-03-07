Кораблин (однодворец) Никифор Иванович
Место рождения
Дата рождения11.03.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Матрена Никифоровна
Мать ребёнка: Кораблина Евдокия Алашеева
Дочь: Матрена Никифоровна
Мать ребёнка: Кораблина Евдокия Алашеева
Сын: Кораблин (однодворец) Алексей Никифорович
Мать ребёнка: Кораблина Евдокия Алашеева
Сын: Кораблин (однодворец) Меркурий Никифорович
Мать ребёнка: Кораблина Евдокия Алашеева
Дочь: Агриппина Никифоровна
Мать ребёнка: Кораблина Евдокия Алашеева
Сын: Кораблин (однодворец) Петр Никифорович
Мать ребёнка: Кораблина Евдокия Алашеева
Дочь: Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Кораблина Евдокия Алашеева
Дочь: Александра Никифоровна
Мать ребёнка: Кораблина Евдокия Алашеева
Дочь: Елена Никифоровна
Мать ребёнка: Кораблина Евдокия Алашеева
Сын: Кораблин (однодворец) Павел Никифорович
Мать ребёнка: Кораблина Евдокия Алашеева
Дочь: Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Кораблина Евдокия Алашеева
Дочь: Александра Никифоровна
Мать ребёнка: Кораблина Евдокия Алашеева