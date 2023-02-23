Кораблина Наталья Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1863
Сын: Кораблин (однодворец) Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Иван Петрович
Рождение ребёнка
15.08.1865
Сын: Кораблин (однодворец) Андрей Иванович
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Иван Петрович
Рождение ребёнка
22.05.1868
Дочь: Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Иван Петрович
Рождение ребёнка
01.11.1869
Дочь: Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Иван Петрович
Рождение ребёнка
11.03.1874
Сын: Кораблин (однодворец) Никифор Иванович
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Иван Петрович
Рождение ребёнка
07.07.1877
Дочь: Митюрина Ольга Кораблина
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно