Кораблина Наталья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кораблина Наталья Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1863

Сын: Кораблин (однодворец) Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Иван Петрович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.08.1865

Сын: Кораблин (однодворец) Андрей Иванович

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Иван Петрович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.05.1868

Дочь: Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Иван Петрович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.11.1869

Дочь: Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Иван Петрович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.03.1874

Сын: Кораблин (однодворец) Никифор Иванович

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Иван Петрович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.07.1877

Дочь: Митюрина Ольга Кораблина

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Иван Петрович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кораблин (однодворец) Иван Петрович

Смерть
Неизвестно
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