Кораблина Евдокия Алашеева
Место рождения
Дата рождения15.07.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1878
Бракосочетание
15.01.1893
Рождение ребёнка
28.10.1893
Дочь: Матрена Никифоровна
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Никифор Иванович
Рождение ребёнка
04.11.1896
Дочь: Матрена Никифоровна
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Никифор Иванович
Рождение ребёнка
11.06.1898
Рождение ребёнка
20.11.1899
Рождение ребёнка
09.06.1901
Дочь: Агриппина Никифоровна
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Никифор Иванович
Рождение ребёнка
12.06.1903
Сын: Кораблин (однодворец) Петр Никифорович
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Никифор Иванович
Рождение ребёнка
24.07.1904
Дочь: Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Никифор Иванович
Рождение ребёнка
14.05.1905
Дочь: Александра Никифоровна
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Никифор Иванович
Рождение ребёнка
14.05.1905
Дочь: Елена Никифоровна
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Никифор Иванович
Рождение ребёнка
28.06.1907
Рождение ребёнка
24.05.1908
Дочь: Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Никифор Иванович
Рождение ребёнка
28.02.1910
Дочь: Александра Никифоровна
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Никифор Иванович
Смерть
Неизвестно