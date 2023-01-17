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Кораблина Евдокия Алашеева

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Место рождения

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

15.07.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1878

Отец: Алашеев (однодворец) Федор Петрович

Мать: Алашеева Анна Яковлевна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
15.01.1893

Муж: Кораблин (однодворец) Никифор Иванович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.10.1893

Дочь: Матрена Никифоровна

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Никифор Иванович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.11.1896

Дочь: Матрена Никифоровна

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Никифор Иванович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.06.1898

Сын: Кораблин (однодворец) Алексей Никифорович

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Никифор Иванович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.11.1899

Сын: Кораблин (однодворец) Меркурий Никифорович

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Никифор Иванович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.06.1901

Дочь: Агриппина Никифоровна

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Никифор Иванович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.06.1903

Сын: Кораблин (однодворец) Петр Никифорович

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Никифор Иванович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.07.1904

Дочь: Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Никифор Иванович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.05.1905

Дочь: Александра Никифоровна

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Никифор Иванович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.05.1905

Дочь: Елена Никифоровна

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Никифор Иванович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.06.1907

Сын: Кораблин (однодворец) Павел Никифорович

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Никифор Иванович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.05.1908

Дочь: Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Никифор Иванович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.02.1910

Дочь: Александра Никифоровна

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Никифор Иванович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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