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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Ляхов (мещанин) Никифор Матвеевич

Отец ребёнка: Ляхов (мещанин) Матвей Иванович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1831

Сын: Ляхов (мещанин) Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Ляхов (мещанин) Матвей Иванович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1850

Сын: Ляхов (мещанин) Дмитрий Матвеевич

Отец ребёнка: Ляхов (мещанин) Матвей Иванович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ляхов (мещанин) Григорий Матвеевич

Отец ребёнка: Ляхов (мещанин) Матвей Иванович

Смерть
Неизвестно