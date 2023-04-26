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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Ляхов (мещанин) Никифор Матвеевич
Отец ребёнка: Ляхов (мещанин) Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Ляхов (мещанин) Иван Матвеевич
Отец ребёнка: Ляхов (мещанин) Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Ляхов (мещанин) Дмитрий Матвеевич
Отец ребёнка: Ляхов (мещанин) Матвей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ляхов (мещанин) Григорий Матвеевич
Отец ребёнка: Ляхов (мещанин) Матвей Иванович
Смерть
Неизвестно