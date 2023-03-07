Ляхов (мещанин) Иван Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛяхов (мещанин) Иван Матвеевич

Ляхов (мещанин) Иван Матвеевич

avatar

Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Ляхов (мещанин) Матвей Иванович

Мать: ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Щеулова Анастасия Ляхова

Мать ребёнка: Ляхова Евдокия Сергеевна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.12.1865

Дочь: Сальникова Меланья Ляхова

Мать ребёнка: Ляхова Евдокия Сергеевна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ляхова Евдокия Сергеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close