Ляхов (мещанин) Иван Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Ляхов (мещанин) Матвей Иванович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Щеулова Анастасия Ляхова
Мать ребёнка: Ляхова Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
24.12.1865
Дочь: Сальникова Меланья Ляхова
Мать ребёнка: Ляхова Евдокия Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ляхова Евдокия Сергеевна
Смерть
Неизвестно