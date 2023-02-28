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Щеулова Анастасия Ляхова

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Ляхов (мещанин) Иван Матвеевич

Мать: Ляхова Евдокия Сергеевна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
15.?.1878

Муж: Щеулов (однодворец) Андрей Васильевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1879

Сын: Щеулов (однодворец) Потап Андреевич

Отец ребёнка: Щеулов (однодворец) Андрей Васильевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
16.01.1882

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Щеулов (однодворец) Андрей Васильевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.08.1883

Дочь: Андреева Наталья Щеулова

Отец ребёнка: Щеулов (однодворец) Андрей Васильевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Асеева Мария Щеулова

Отец ребёнка: Щеулов (однодворец) Андрей Васильевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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