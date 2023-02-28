Щеулова Анастасия Ляхова
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Бракосочетание
15.?.1878
Рождение ребёнка
1879
Сын: Щеулов (однодворец) Потап Андреевич
Отец ребёнка: Щеулов (однодворец) Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
16.01.1882
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Щеулов (однодворец) Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
12.08.1883
Дочь: Андреева Наталья Щеулова
Отец ребёнка: Щеулов (однодворец) Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Асеева Мария Щеулова
Отец ребёнка: Щеулов (однодворец) Андрей Васильевич
Смерть
Неизвестно