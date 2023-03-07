Щеулов (однодворец) Андрей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиДо 1898
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Бракосочетание
15.?.1878
Жена: Щеулова Анастасия Ляхова
Рождение ребёнка
1879
Сын: Щеулов (однодворец) Потап Андреевич
Мать ребёнка: Щеулова Анастасия Ляхова
Рождение ребёнка
16.01.1882
Дочь: Мария Андреевна
Мать ребёнка: Щеулова Анастасия Ляхова
Рождение ребёнка
12.08.1883
Дочь: Андреева Наталья Щеулова
Мать ребёнка: Щеулова Анастасия Ляхова
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Асеева Мария Щеулова
Мать ребёнка: Щеулова Анастасия Ляхова
Смерть
До 1898