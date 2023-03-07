Щеулов (однодворец) Андрей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеулов (однодворец) Андрей Васильевич

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1860

Дата смерти

До 1898

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Щеулов (однодворец) Василий Иванович

Мать: Щеулова Мария Потаповна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
15.?.1878

Жена: Щеулова Анастасия Ляхова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1879

Сын: Щеулов (однодворец) Потап Андреевич

Мать ребёнка: Щеулова Анастасия Ляхова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
16.01.1882

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: Щеулова Анастасия Ляхова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.08.1883

Дочь: Андреева Наталья Щеулова

Мать ребёнка: Щеулова Анастасия Ляхова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Асеева Мария Щеулова

Мать ребёнка: Щеулова Анастасия Ляхова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
До 1898
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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