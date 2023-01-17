Щеулов (однодворец) Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеулов (однодворец) Василий Иванович

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1860

Сын: Щеулов (однодворец) Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Щеулова Мария Потаповна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.06.1864

Дочь: Кислинская Агриппина Щеулова

Мать ребёнка: Щеулова Мария Потаповна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.01.1868

Дочь: Сазонова Татьяна Щеулова

Мать ребёнка: Щеулова Мария Потаповна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щеулова Мария Потаповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щеулова Мария Потаповна

Смерть
Неизвестно
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