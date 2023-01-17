Щеулов (однодворец) Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Сын: Щеулов (однодворец) Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Щеулова Мария Потаповна
Рождение ребёнка
20.06.1864
Дочь: Кислинская Агриппина Щеулова
Мать ребёнка: Щеулова Мария Потаповна
Рождение ребёнка
04.01.1868
Дочь: Сазонова Татьяна Щеулова
Мать ребёнка: Щеулова Мария Потаповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щеулова Мария Потаповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щеулова Мария Потаповна
Смерть
Неизвестно