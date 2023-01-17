Щеулов (однодворец) Потап Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеулов (однодворец) Потап Андреевич

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Щеулов (однодворец) Андрей Васильевич

Мать: Щеулова Анастасия Ляхова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
02.11.1898

Жена: Щеулова Ксения Тарасова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.02.1900

Сын: Щеулов (однодворец) Александр Потапович

Мать ребёнка: Щеулова Ксения Тарасова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.07.1902

Дочь: Мария Потаповна

Мать ребёнка: Щеулова Ксения Тарасова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
11.07.1904

Сын: Щеулов (однодворец) Михаил Потапович

Мать ребёнка: Щеулова Ксения Тарасова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
27.05.1906

Сын: Щеулов (однодворец) Петр Потапович

Мать ребёнка: Щеулова Ксения Тарасова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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