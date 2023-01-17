Щеулов (однодворец) Потап Андреевич
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Бракосочетание
02.11.1898
Жена: Щеулова Ксения Тарасова
Рождение ребёнка
21.02.1900
Сын: Щеулов (однодворец) Александр Потапович
Мать ребёнка: Щеулова Ксения Тарасова
Рождение ребёнка
14.07.1902
Дочь: Мария Потаповна
Мать ребёнка: Щеулова Ксения Тарасова
Рождение ребёнка
11.07.1904
Сын: Щеулов (однодворец) Михаил Потапович
Мать ребёнка: Щеулова Ксения Тарасова
Рождение ребёнка
27.05.1906
Сын: Щеулов (однодворец) Петр Потапович
Мать ребёнка: Щеулова Ксения Тарасова
Смерть
Неизвестно