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Щеулова Ксения Тарасова

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Тарасов Виктор Никифорович

Мать: не указана

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
02.11.1898

Муж: Щеулов (однодворец) Потап Андреевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.02.1900

Сын: Щеулов (однодворец) Александр Потапович

Отец ребёнка: Щеулов (однодворец) Потап Андреевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.07.1902

Дочь: Мария Потаповна

Отец ребёнка: Щеулов (однодворец) Потап Андреевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
11.07.1904

Сын: Щеулов (однодворец) Михаил Потапович

Отец ребёнка: Щеулов (однодворец) Потап Андреевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
27.05.1906

Сын: Щеулов (однодворец) Петр Потапович

Отец ребёнка: Щеулов (однодворец) Потап Андреевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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