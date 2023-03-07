Щеулова Ксения Тарасова
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Тарасов Виктор Никифорович
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1898
Рождение ребёнка
21.02.1900
Сын: Щеулов (однодворец) Александр Потапович
Отец ребёнка: Щеулов (однодворец) Потап Андреевич
Рождение ребёнка
14.07.1902
Дочь: Мария Потаповна
Отец ребёнка: Щеулов (однодворец) Потап Андреевич
Рождение ребёнка
11.07.1904
Сын: Щеулов (однодворец) Михаил Потапович
Отец ребёнка: Щеулов (однодворец) Потап Андреевич
Рождение ребёнка
27.05.1906
Сын: Щеулов (однодворец) Петр Потапович
Отец ребёнка: Щеулов (однодворец) Потап Андреевич
Смерть
Неизвестно