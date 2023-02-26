Мария Евсигнеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Евсигнеева

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Место рождения

д.Лигини - Скураты Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Лигини - Скураты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.11.1872

Муж: Фёдор Логгинов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.03.1875

Сын: Гавриил Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Логгинов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.10.1877

Сын: Косьма Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Логгинов

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.08.1880

Дочь: Наталия Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Логгинов

д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.11.1881

Дочь: Фёкла Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Логгинов

д.Борисенки ( Шавуры ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.02.1884

Дочь: Евдокия Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Логгинов

д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.03.1886

Сын: Трофим Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Логгинов

д.Борисенки ( Шавуры ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1888

Сын: Иоанн Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Логгинов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.01.1891

Сын: Максим Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Логгинов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.08.1892

Дочь: Марфа Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Логгинов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.06.1894

Сын: Иван Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Логгинов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1896

Дочь: Александра Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Логгинов

Смерть
Неизвестно
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