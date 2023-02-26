Мария Евсигнеева
Место рожденияд.Лигини - Скураты Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Лигини - Скураты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.11.1872
Муж: Фёдор Логгинов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.03.1875
Сын: Гавриил Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Логгинов
Рождение ребёнка
29.10.1877
Сын: Косьма Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Логгинов
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.08.1880
Дочь: Наталия Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Логгинов
д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.11.1881
Дочь: Фёкла Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Логгинов
д.Борисенки ( Шавуры ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.02.1884
Дочь: Евдокия Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Логгинов
д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.03.1886
Сын: Трофим Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Логгинов
д.Борисенки ( Шавуры ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1888
Сын: Иоанн Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Логгинов
Рождение ребёнка
17.01.1891
Сын: Максим Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Логгинов
Рождение ребёнка
28.08.1892
Дочь: Марфа Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Логгинов
Рождение ребёнка
17.06.1894
Сын: Иван Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Логгинов
Рождение ребёнка
До 1896
Дочь: Александра Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Логгинов
Смерть
Неизвестно