Евдокия Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Фёдорова

Евдокия Фёдорова

avatar

Место рождения

д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

17.02.1884

Дата смерти

19.01.1885

Пол

Женский

Отец

1852 г.р.

Мать

1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1884

Отец: Фёдор Логгинов

Мать: Мария Евсигнеева

д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
19.01.1885
д.Борисенки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close