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Гавриил Фёдоров

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Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: ?

Мать: ?

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
13.02.1894

Жена: Пелагея Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.11.1896

Сын: Матвей Гаврилов

Мать ребёнка: Пелагея Ильина

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.08.1898

Сын: Александр Гаврилов

Мать ребёнка: Пелагея Ильина

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1902

Сын: Прокопий Гаврилов

Мать ребёнка: Пелагея Ильина

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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