Гавриил Фёдоров
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
13.02.1894
Жена: Пелагея Ильина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.11.1896
Сын: Матвей Гаврилов
Мать ребёнка: Пелагея Ильина
Рождение ребёнка
28.08.1898
Сын: Александр Гаврилов
Мать ребёнка: Пелагея Ильина
Рождение ребёнка
До 1902
Сын: Прокопий Гаврилов
Мать ребёнка: Пелагея Ильина
Смерть
Неизвестно