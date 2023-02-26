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Пелагея Ильина

Место рождения

д.Астапенки Силуяновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Илья

Мать: не указана

д.Астапенки Силуяновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.02.1894

Муж: Гавриил Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.11.1896

Сын: Матвей Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Фёдоров

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.08.1898

Сын: Александр Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Фёдоров

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1902

Сын: Прокопий Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Фёдоров

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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