Пелагея Ильина
Место рожденияд.Астапенки Силуяновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Илья
д.Астапенки Силуяновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.02.1894
Муж: Гавриил Фёдоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.11.1896
Сын: Матвей Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Фёдоров
Рождение ребёнка
28.08.1898
Сын: Александр Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Фёдоров
Рождение ребёнка
До 1902
Сын: Прокопий Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Фёдоров
Смерть
Неизвестно