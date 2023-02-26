Наталия Фёдорова
Место рожденияд.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения19.08.1880
Дата смерти05.09.1880
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1880
Отец: Фёдор Логгинов
Мать: Мария Евсигнеева
д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
05.09.1880
д.Борисенки ( Шавуры ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.