Наталия Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталия Фёдорова

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Место рождения

д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

19.08.1880

Дата смерти

05.09.1880

Пол

Женский

Отец

1852 г.р.

Мать

1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1880

Отец: Фёдор Логгинов

Мать: Мария Евсигнеева

д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
05.09.1880
д.Борисенки ( Шавуры ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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