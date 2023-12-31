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Кирюшичев Иван Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1883

Дата смерти

Около 1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1883

Отец: Кирюшичев Павел Поликарпович

Мать: Кирюшичева Акулина Афанасьевна

Бракосочетание
30.01.1906

Жена: Кирюшичева (Мишина) Анастасия

Рождение ребёнка
06.11.1906

Дочь: (Kirushicheva) Matrena

Мать ребёнка: Кирюшичева (Мишина) Анастасия

Рождение ребёнка
06.07.1908

Дочь: (Kirushicheva) Olga

Мать ребёнка: Кирюшичева (Мишина) Анастасия

Рождение ребёнка
04.12.1910

Сын: Kirushichev Vasiliy

Мать ребёнка: Кирюшичева (Мишина) Анастасия

Рождение ребёнка
07.05.1913

Сын: Kirushichev Nikolay

Мать ребёнка: Кирюшичева (Мишина) Анастасия

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Kondratova (Kirushicheva) Tatyana

Мать ребёнка: Кирюшичева (Мишина) Анастасия

Рождение ребёнка
21.08.1932

Сын: Кирюшичев Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Кирюшичева (Мишина) Анастасия

Смерть
Около 1942

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