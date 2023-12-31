Кирюшичев Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1883
Дата смертиОколо 1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1883
Бракосочетание
30.01.1906
Рождение ребёнка
06.11.1906
Дочь: (Kirushicheva) Matrena
Мать ребёнка: Кирюшичева (Мишина) Анастасия
Рождение ребёнка
06.07.1908
Дочь: (Kirushicheva) Olga
Мать ребёнка: Кирюшичева (Мишина) Анастасия
Рождение ребёнка
04.12.1910
Сын: Kirushichev Vasiliy
Мать ребёнка: Кирюшичева (Мишина) Анастасия
Рождение ребёнка
07.05.1913
Сын: Kirushichev Nikolay
Мать ребёнка: Кирюшичева (Мишина) Анастасия
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Kondratova (Kirushicheva) Tatyana
Мать ребёнка: Кирюшичева (Мишина) Анастасия
Рождение ребёнка
21.08.1932
Сын: Кирюшичев Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Кирюшичева (Мишина) Анастасия
Смерть
Около 1942