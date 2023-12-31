Kondratova (Kirushicheva) Tatyana
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смерти2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Kondratov Vasiliy
Рождение ребёнка
06.06.1949
Сын: Kondratov Anatoliy
Отец ребёнка: Kondratov Vasiliy
Рождение ребёнка
02.09.1951
Дочь: (Кондратова) Людмила
Отец ребёнка: Kondratov Vasiliy
Рождение ребёнка
28.05.1955
Сын: Kondratov Victor
Отец ребёнка: Kondratov Vasiliy
Смерть
2004