Kondratova (Kirushicheva) Tatyana — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kondratova (Kirushicheva) Tatyana

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Кирюшичев Иван Павлович

Мать: Кирюшичева (Мишина) Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Kondratov Vasiliy

Рождение ребёнка
06.06.1949

Сын: Kondratov Anatoliy

Отец ребёнка: Kondratov Vasiliy

Рождение ребёнка
02.09.1951

Дочь: (Кондратова) Людмила

Отец ребёнка: Kondratov Vasiliy

Рождение ребёнка
28.05.1955

Сын: Kondratov Victor

Отец ребёнка: Kondratov Vasiliy

Смерть
2004

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