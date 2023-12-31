Кирюшичев Павел Поликарпович
Место рожденияDolbilovo
Дата рождения1820
Дата смерти1902
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Кирюшичев Поликарп
Dolbilovo
Рождение ребёнка
1872
Сын: Кирюшичев Петр
Мать ребёнка: Кирюшичева Акулина Афанасьевна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Кирюшичев Георгий Павлович
Мать ребёнка: Кирюшичева Акулина Афанасьевна
Рождение ребёнка
15.01.1883
Мать ребёнка: Кирюшичева Акулина Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирюшичев Тимофей Павлович
Мать ребёнка: Кирюшичева Акулина Афанасьевна
Смерть
1902