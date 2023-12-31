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Кирюшичев Павел Поликарпович

Место рождения

Dolbilovo

Дата рождения

1820

Дата смерти

1902

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Кирюшичев Поликарп

Мать: не указана

Dolbilovo
Рождение ребёнка
1872

Сын: Кирюшичев Петр

Мать ребёнка: Кирюшичева Акулина Афанасьевна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Кирюшичев Георгий Павлович

Мать ребёнка: Кирюшичева Акулина Афанасьевна

Рождение ребёнка
15.01.1883

Сын: Кирюшичев Иван Павлович

Мать ребёнка: Кирюшичева Акулина Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирюшичев Тимофей Павлович

Мать ребёнка: Кирюшичева Акулина Афанасьевна

Смерть
1902
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