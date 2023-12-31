Кирюшичева (Мишина) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1937
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Мишин Иван Федорович
Мать: Мишина Агафья Трофимовна
Бракосочетание
30.01.1906
Рождение ребёнка
06.11.1906
Дочь: (Kirushicheva) Matrena
Отец ребёнка: Кирюшичев Иван Павлович
Рождение ребёнка
06.07.1908
Дочь: (Kirushicheva) Olga
Отец ребёнка: Кирюшичев Иван Павлович
Рождение ребёнка
04.12.1910
Сын: Kirushichev Vasiliy
Отец ребёнка: Кирюшичев Иван Павлович
Рождение ребёнка
07.05.1913
Сын: Kirushichev Nikolay
Отец ребёнка: Кирюшичев Иван Павлович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Kondratova (Kirushicheva) Tatyana
Отец ребёнка: Кирюшичев Иван Павлович
Рождение ребёнка
21.08.1932
Сын: Кирюшичев Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Кирюшичев Иван Павлович
Смерть
1937