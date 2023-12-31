Кирюшичева (Мишина) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирюшичева (Мишина) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1937

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Мишин Иван Федорович

Мать: Мишина Агафья Трофимовна

Бракосочетание
30.01.1906

Муж: Кирюшичев Иван Павлович

Рождение ребёнка
06.11.1906

Дочь: (Kirushicheva) Matrena

Отец ребёнка: Кирюшичев Иван Павлович

Рождение ребёнка
06.07.1908

Дочь: (Kirushicheva) Olga

Отец ребёнка: Кирюшичев Иван Павлович

Рождение ребёнка
04.12.1910

Сын: Kirushichev Vasiliy

Отец ребёнка: Кирюшичев Иван Павлович

Рождение ребёнка
07.05.1913

Сын: Kirushichev Nikolay

Отец ребёнка: Кирюшичев Иван Павлович

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Kondratova (Kirushicheva) Tatyana

Отец ребёнка: Кирюшичев Иван Павлович

Рождение ребёнка
21.08.1932

Сын: Кирюшичев Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Кирюшичев Иван Павлович

Смерть
1937

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