Кирюшичева Акулина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирюшичева Акулина Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирюшичев Тимофей Павлович

Отец ребёнка: Кирюшичев Павел Поликарпович

Рождение ребёнка
1872

Сын: Кирюшичев Петр

Отец ребёнка: Кирюшичев Павел Поликарпович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Кирюшичев Георгий Павлович

Отец ребёнка: Кирюшичев Павел Поликарпович

Рождение ребёнка
15.01.1883

Сын: Кирюшичев Иван Павлович

Отец ребёнка: Кирюшичев Павел Поликарпович

Смерть
Неизвестно

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