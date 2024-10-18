Кирюшичева Акулина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирюшичев Тимофей Павлович
Отец ребёнка: Кирюшичев Павел Поликарпович
Рождение ребёнка
1872
Сын: Кирюшичев Петр
Отец ребёнка: Кирюшичев Павел Поликарпович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Кирюшичев Георгий Павлович
Отец ребёнка: Кирюшичев Павел Поликарпович
Рождение ребёнка
15.01.1883
Отец ребёнка: Кирюшичев Павел Поликарпович
Смерть
Неизвестно