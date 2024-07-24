Давыденков Клим Иванов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Давыденков Савелий Климов
Мать ребёнка: Давыденкова Елена Никитина
Рождение ребёнка
Около 1820
Мать ребёнка: Давыденкова Елена Никитина
Рождение ребёнка
Около 1823
Мать ребёнка: Давыденкова Елена Никитина
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Давыденкова Ирина Климова
Мать ребёнка: Давыденкова Елена Никитина
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Давыденкова Ольга Климова
Мать ребёнка: Давыденкова Елена Никитина
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: Давыденкова Елена Никитина
Смерть
Неизвестно