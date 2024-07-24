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Давыденков Клим Иванов

Место рождения

Дубовская, Бирюченский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Давыденков Иван Стефанов

Мать: Давыденкова Матрена Сергеева

Дубовская, Бирюченский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыденкова Елена Никитина

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Давыденков Савелий Климов

Мать ребёнка: Давыденкова Елена Никитина

Дубовская, Бирюченский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Давыденков Роман Климов

Мать ребёнка: Давыденкова Елена Никитина

Дубовская, Бирюченский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Давыденков Иван Климов

Мать ребёнка: Давыденкова Елена Никитина

Дубовская, Бирюченский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Давыденкова Ирина Климова

Мать ребёнка: Давыденкова Елена Никитина

Дубовская, Бирюченский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Давыденкова Ольга Климова

Мать ребёнка: Давыденкова Елена Никитина

Дубовская, Бирюченский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Давыденков Пётр Климов

Мать ребёнка: Давыденкова Елена Никитина

Смерть
Неизвестно

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