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Давыденкова Елена Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыденков Клим Иванов

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Давыденков Савелий Климов

Отец ребёнка: Давыденков Клим Иванов

Дубовская, Бирюченский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Давыденков Роман Климов

Отец ребёнка: Давыденков Клим Иванов

Дубовская, Бирюченский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Давыденков Иван Климов

Отец ребёнка: Давыденков Клим Иванов

Дубовская, Бирюченский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Давыденкова Ирина Климова

Отец ребёнка: Давыденков Клим Иванов

Дубовская, Бирюченский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Давыденкова Ольга Климова

Отец ребёнка: Давыденков Клим Иванов

Дубовская, Бирюченский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Давыденков Пётр Климов

Отец ребёнка: Давыденков Клим Иванов

Смерть
Неизвестно

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