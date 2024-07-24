Давыденкова Елена Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Давыденков Савелий Климов
Отец ребёнка: Давыденков Клим Иванов
Рождение ребёнка
Около 1820
Отец ребёнка: Давыденков Клим Иванов
Рождение ребёнка
Около 1823
Отец ребёнка: Давыденков Клим Иванов
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Давыденкова Ирина Климова
Отец ребёнка: Давыденков Клим Иванов
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Давыденкова Ольга Климова
Отец ребёнка: Давыденков Клим Иванов
Рождение ребёнка
Около 1830
Отец ребёнка: Давыденков Клим Иванов
Смерть
Неизвестно