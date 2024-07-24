Давыденков Роман Климов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: Давыденков Клим Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Давыденкова Матрёна Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Давыденкова Наталья Романова
Мать ребёнка: Давыденкова Матрёна Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Давыденкова Варвара Романова
Мать ребёнка: Давыденкова Матрёна Тимофеева
Смерть
Неизвестно