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Давыденков Роман Климов

Место рождения

Дубовская, Бирюченский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Давыденков Клим Иванов

Мать: Давыденкова Елена Никитина

Дубовская, Бирюченский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыденков Иван Романов

Мать ребёнка: Давыденкова Матрёна Тимофеева

Дубовская, Бирюченский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыденкова Матрёна Тимофеева

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Давыденкова Наталья Романова

Мать ребёнка: Давыденкова Матрёна Тимофеева

Дубовская, Бирюченский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Давыденкова Варвара Романова

Мать ребёнка: Давыденкова Матрёна Тимофеева

Дубовская, Бирюченский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно

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