Давыденкова Матрёна Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Давыденков Роман Климов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Давыденкова Наталья Романова
Отец ребёнка: Давыденков Роман Климов
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Давыденкова Варвара Романова
Отец ребёнка: Давыденков Роман Климов
Смерть
Неизвестно