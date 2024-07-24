Давыденкова Матрёна Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыденкова Матрёна Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1820 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыденков Иван Романов

Отец ребёнка: Давыденков Роман Климов

Дубовская, Бирюченский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыденков Роман Климов

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Давыденкова Наталья Романова

Отец ребёнка: Давыденков Роман Климов

Дубовская, Бирюченский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Давыденкова Варвара Романова

Отец ребёнка: Давыденков Роман Климов

Дубовская, Бирюченский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно

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