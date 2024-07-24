Давыденкова Матрена Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Давыденков Иван Стефанов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1814
Отец ребёнка: Давыденков Иван Стефанов
Рождение ребёнка
Около 1818
Отец ребёнка: Давыденков Иван Стефанов
Смерть
Неизвестно