Давыденкова Матрена Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыденкова Матрена Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1772 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыденков Клим Иванов

Отец ребёнка: Давыденков Иван Стефанов

Дубовская, Бирюченский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыденков Иван Стефанов

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Давыденков Филипп Иванов

Отец ребёнка: Давыденков Иван Стефанов

Дубовская, Бирюченский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Давыденков Иван Иванов

Отец ребёнка: Давыденков Иван Стефанов

Дубовская, Бирюченский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно

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