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Давыденков Филипп Иванов

Место рождения

Дубовская, Бирюченский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

Около 1814

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Давыденков Иван Стефанов

Мать: Давыденкова Матрена Сергеева

Дубовская, Бирюченский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыденкова Анна Васильева

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Давыденков Михайло Филиппов

Мать ребёнка: Давыденкова Анна Васильева

Дубовская, Бирюченский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Давыденков Пётр Филиппов

Мать ребёнка: Давыденкова Анна Васильева

Дубовская, Бирюченский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Давыденков Андрей Филиппов

Мать ребёнка: Давыденкова Анна Васильева

Дубовская, Бирюченский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Давыденкова Елена Филиппова

Мать ребёнка: Давыденкова Анна Васильева

Дубовская, Бирюченский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Давыденкова Фиона Филиппова

Мать ребёнка: Давыденкова Анна Васильева

Дубовская, Бирюченский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Давыденкова Марья Филиппова

Мать ребёнка: Давыденкова Анна Васильева

Дубовская, Бирюченский уезд, Воронежская губерния

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