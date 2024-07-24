Давыденков Филипп Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1814
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Давыденков Михайло Филиппов
Мать ребёнка: Давыденкова Анна Васильева
Рождение ребёнка
Около 1839
Мать ребёнка: Давыденкова Анна Васильева
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Давыденков Андрей Филиппов
Мать ребёнка: Давыденкова Анна Васильева
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Давыденкова Елена Филиппова
Мать ребёнка: Давыденкова Анна Васильева
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Давыденкова Фиона Филиппова
Мать ребёнка: Давыденкова Анна Васильева
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Давыденкова Марья Филиппова
Мать ребёнка: Давыденкова Анна Васильева