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Давыденкова Анна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыденков Филипп Иванов

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Давыденков Михайло Филиппов

Отец ребёнка: Давыденков Филипп Иванов

Дубовская, Бирюченский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Давыденков Пётр Филиппов

Отец ребёнка: Давыденков Филипп Иванов

Дубовская, Бирюченский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Давыденков Андрей Филиппов

Отец ребёнка: Давыденков Филипп Иванов

Дубовская, Бирюченский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Давыденкова Елена Филиппова

Отец ребёнка: Давыденков Филипп Иванов

Дубовская, Бирюченский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Давыденкова Фиона Филиппова

Отец ребёнка: Давыденков Филипп Иванов

Дубовская, Бирюченский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Давыденкова Марья Филиппова

Отец ребёнка: Давыденков Филипп Иванов

Дубовская, Бирюченский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно

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