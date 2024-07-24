Давыденкова Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Давыденков Михайло Филиппов
Отец ребёнка: Давыденков Филипп Иванов
Рождение ребёнка
Около 1839
Отец ребёнка: Давыденков Филипп Иванов
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Давыденков Андрей Филиппов
Отец ребёнка: Давыденков Филипп Иванов
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Давыденкова Елена Филиппова
Отец ребёнка: Давыденков Филипп Иванов
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Давыденкова Фиона Филиппова
Отец ребёнка: Давыденков Филипп Иванов
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Давыденкова Марья Филиппова
Отец ребёнка: Давыденков Филипп Иванов
Смерть
Неизвестно