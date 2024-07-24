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Давыденков Иван Стефанов

Место рождения

Дубовская, Бирюченский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1772 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубовская, Бирюченский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыденкова Матрена Сергеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыденков Клим Иванов

Мать ребёнка: Давыденкова Матрена Сергеева

Дубовская, Бирюченский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Давыденков Филипп Иванов

Мать ребёнка: Давыденкова Матрена Сергеева

Дубовская, Бирюченский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Давыденков Иван Иванов

Мать ребёнка: Давыденкова Матрена Сергеева

Дубовская, Бирюченский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно

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