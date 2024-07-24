Давыденков Иван Стефанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Давыденкова Матрена Сергеева
Рождение ребёнка
Около 1814
Мать ребёнка: Давыденкова Матрена Сергеева
Рождение ребёнка
Около 1818
Мать ребёнка: Давыденкова Матрена Сергеева
Смерть
Неизвестно