Савишина (Авчинникова) Анна Ивановна (Р,) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савишина (Авчинникова) Анна Ивановна (Р,)

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Место рождения

Федякино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

04.12.1890

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1890

Отец: Авчинников Иван Терентьев

Мать: Авчинникова Мария Зеновьева

Федякино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.10.1913

Дочь: Ильина Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Савишин Василий Иванович(Р)

Рождение ребёнка
02.08.1915

Дочь: Червякова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Савишин Василий Иванович(Р)

Рождение ребёнка
01.04.1917

Дочь: Лузанова Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Савишин Василий Иванович(Р)

Рождение ребёнка
01.05.1923

Дочь: Наумова Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Савишин Василий Иванович(Р)

Рождение ребёнка
1925

Сын: Савинов Николай Васильев

Отец ребёнка: Савишин Василий Иванович(Р)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Савишин Василий Иванович(Р)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дуня

Отец ребёнка: Савишин Василий Иванович(Р)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Отец ребёнка: Савишин Василий Иванович(Р)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савишин Василий Иванович(Р)

Смерть
1983
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