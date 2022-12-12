Савишина (Авчинникова) Анна Ивановна (Р,)
Место рождения
Дата рождения04.12.1890
Дата смерти1983
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1890
Рождение ребёнка
06.10.1913
Дочь: Ильина Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Савишин Василий Иванович(Р)
Рождение ребёнка
02.08.1915
Дочь: Червякова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Савишин Василий Иванович(Р)
Рождение ребёнка
01.04.1917
Дочь: Лузанова Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Савишин Василий Иванович(Р)
Рождение ребёнка
01.05.1923
Дочь: Наумова Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Савишин Василий Иванович(Р)
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Савишин Василий Иванович(Р)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Савишин Василий Иванович(Р)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дуня
Отец ребёнка: Савишин Василий Иванович(Р)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей
Отец ребёнка: Савишин Василий Иванович(Р)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1983