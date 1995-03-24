Лузанова (Савинова) Елизавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лузанова (Савинова) Елизавета Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1917

Дата смерти

24.03.1995

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1917

Отец: Савишин Василий Иванович(Р)

Мать: Савишина Анна Ивановна (Р,)

Рождение ребёнка
02.12.1944

Сын: Лузанов Геннадий Георгиевич

Отец ребёнка: Лузанов Георгий Петрович

Рождение ребёнка
28.02.1948

Дочь: Татьяна Георгиевна

Отец ребёнка: Лузанов Георгий Петрович

Рождение ребёнка
14.01.1951

Дочь: Боева Галина Георгиевна

Отец ребёнка: Лузанов Георгий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лузанов Георгий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
24.03.1995
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