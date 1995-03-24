Лузанова (Савинова) Елизавета Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1917
Дата смерти24.03.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1917
Рождение ребёнка
02.12.1944
Сын: Лузанов Геннадий Георгиевич
Отец ребёнка: Лузанов Георгий Петрович
Рождение ребёнка
28.02.1948
Дочь: Татьяна Георгиевна
Отец ребёнка: Лузанов Георгий Петрович
Рождение ребёнка
14.01.1951
Дочь: Боева Галина Георгиевна
Отец ребёнка: Лузанов Георгий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
24.03.1995