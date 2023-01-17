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Авчинникова Мария Зеновьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Авчинников Андрей Иванов (Б.)

Отец ребёнка: Авчинников Иван Терентьев

Рождение ребёнка
1880

Сын: Овчинников Михаил Иванов (Б.)

Отец ребёнка: Авчинников Иван Терентьев

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Авчинникова Ирина Ивановна (С.)

Отец ребёнка: Авчинников Иван Терентьев

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Ирина Ивановна (С.)

Отец ребёнка: Авчинников Иван Терентьев

Рождение ребёнка
01.12.1882

Дочь: Авчинникова Варвара Ивановна (Р.С.)

Отец ребёнка: Авчинников Иван Терентьев

Рождение ребёнка
01.11.1886

Дочь: Авчинникова Параскева Ивановна (Р.С.)

Отец ребёнка: Авчинников Иван Терентьев

Рождение ребёнка
10.11.1888

Сын: Овчинников Иван Иванов(Р.Б.)

Отец ребёнка: Авчинников Иван Терентьев

Рождение ребёнка
04.12.1890

Дочь: Савишина Анна Ивановна (Р,)

Отец ребёнка: Авчинников Иван Терентьев

Федякино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.10.1896

Сын: Овчинников Димитрий Иванович (Р.)

Отец ребёнка: Авчинников Иван Терентьев

Рождение ребёнка
1897

Сын: Авчинников Иоанн Иванович (С.)

Отец ребёнка: Авчинников Иван Терентьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников Феодор Иванович (С.)

Отец ребёнка: Авчинников Иван Терентьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авчинников Иван Терентьев

Смерть
Неизвестно
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