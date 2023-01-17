Авчинникова Мария Зеновьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Авчинников Андрей Иванов (Б.)
Отец ребёнка: Авчинников Иван Терентьев
Сын: Овчинников Михаил Иванов (Б.)
Отец ребёнка: Авчинников Иван Терентьев
Дочь: Авчинникова Ирина Ивановна (С.)
Отец ребёнка: Авчинников Иван Терентьев
Дочь: Ирина Ивановна (С.)
Отец ребёнка: Авчинников Иван Терентьев
Дочь: Авчинникова Варвара Ивановна (Р.С.)
Отец ребёнка: Авчинников Иван Терентьев
Дочь: Авчинникова Параскева Ивановна (Р.С.)
Отец ребёнка: Авчинников Иван Терентьев
Сын: Овчинников Иван Иванов(Р.Б.)
Отец ребёнка: Авчинников Иван Терентьев
Дочь: Савишина Анна Ивановна (Р,)
Отец ребёнка: Авчинников Иван Терентьев
Сын: Овчинников Димитрий Иванович (Р.)
Отец ребёнка: Авчинников Иван Терентьев
Сын: Авчинников Иоанн Иванович (С.)
Отец ребёнка: Авчинников Иван Терентьев
Сын: Овчинников Феодор Иванович (С.)
Отец ребёнка: Авчинников Иван Терентьев